Зятя Тимошенко побили за мотоцикл, бо "був наказ"?

В інциденті з зятем прем`єр-міністра Шоном Карром і його дружиною Євгенією Тимошенко, що стався у п`ятницю ввечері в Одесі, зачинателями були представники внутрішніх військ.

Цю версію підтвердив кореспонденту "Комерсант-Україна" Андрій Федорко (на прізвисько Гоблін), організатор фестивалю байкерів "Гоблін-шоу", у якому мав виступити соліст британської рок-групи Death Valley Scream Шон Карр.

"По дорозі вони (Карр і Євгенія Тимошенко) вирішили перекусити, але щойно під`їхали до пляжу Ланжерон, міліціонери почали бити Шона. Думаю, він отримав за те, що є байкером", - сказав він.

"Я добре знаю Шона, він не міг накинутися з кулаками на міліцію. Якби хлопці доїхали до стадіону, нічого подібного б не сталося. І з нами, на стадіоні, вони були б у повній безпеці", - упевнений Федорко.

Він також сказав, що не знає, "про який шлагбаум розповідають, що нібито не підняли перед мотоциклом Шона". "Але до ресторану, у який направлялися Шон і Женя, зазвичай пропускають автомобілі по "липових ксивах". Видно, був такий наказ зверху – "мочити" тих, хто на мотоциклах", - гадає Федорко.

"Пригадуєтьяся, коли я захотів запросити Каррів, мені шепнули, що не варто цього робити, тому що в усіх усюди будуть проблеми. І, мовляв, ти не будеш розуміти, звідки вони. У результаті Шон так і не виступив на шоу", - сказав організатор "Гоблін-шоу".

Як відомо, пізно ввечері 20 червня в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка в Одесі, був затриманий зять прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Шон Карр – його разом із дружиною доставили в Приморське РВВС Одеси, звідки випустили через годину.

Спочатку повідомилося, що Карр нібито побив постових бійців Внутрішніх військ, намагаючись проїхати на мотоциклі на пляж Ланжерон, куди заборонено в`їзд будь-якого транспорту, крім велосипедів. Однак пізніше МВС заявило, що це "військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, перевищивши службові повноваження, невмотивовано застосували грубу фізичну силу щодо Шона і Євгенії Карр, нанесли їм тілесні ушкодження, чим і спровокували НС".

Військовослужбовці були доставлені за місцем служби – у військову частину в Одеській області. Щодо них розпочато службове розслідування.

Українська правда