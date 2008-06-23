Черновецький готовий позичити Тимошенко грошей на зарплату

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ готовий позичити гроші уряду для того, щоб він зміг розрахуватися з представниками київської громади за проведені позачергові місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу в міській мерії.

«Я готовий позичити ці гроші уряду, щоб він розрахувався з простими людьми. Це 20 тис. осіб. Я думаю, що я зможу їх захистити», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо розрахунків Кабміну по виборах у Києві.

Як повідомляв УНІАН, голова Київського тер виборчкому Галина БІЛИК напередодні голосування по виборах Київського міського голови і Київради заявила, що на підготовку і проведення виборів Київ одержав лише 40% фінансування з держбюджету.

Близько тижня тому представники виборчих дільниць столиці пікетували Кабінет міністрів з вимогою отримання заробітної плати за проведену роботу на цих виборах.