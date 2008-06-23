Президент Португалії потішив Ющенка

Президент Португальської Республіки Анібал Каваку СІЛВА вважає, що сьогоднішній діалог між Україною і НАТО свідчить про можливість надання Україні Плану дій щодо членства на грудневому саміті Альянсу у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Лісабоні після завершення переговорів.

А.СІЛВА зауважив, що не може передбачати, яким буде рішення, але діалог, який сьогодні відбувається, «вказує на те, що це може відбутися (надання ПДЧ Україні у грудні - УНІАН)».

Він також наголосив, що Португалія вітає курс України по наближенню до Євросоюзу та НАТО. «Ми вітаємо той діалог, який відбувається в України з цими інституціями», - сказав він, додавши, що Бухарестський саміт НАТО чітко засвідчив те, що Україна колись буде членом НАТО.

Як повідомив А.СІЛВА, що під час переговорів В.ЮЩЕНКО розповів про нещодавній візит Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА до Києва і про те, що вдалося досягти суттєвих результатів у переговорах. «Україна рухається у напрямку отримання ПДЧ», - сказав А.СІЛВА.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО наголосив, що є оптимістом, і вважає, що грудневий саміт Альянсу є оптимальним часом для надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.