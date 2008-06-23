Комуністи ще не вирішили, чи підтримають відставку Тимошенко

Фракція Комуністичної партії України перед голосуванням остаточно визначиться щодо підтримки рішення про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, члени президії партії відстежуватимуть та аналізуватимуть ситуацію, й остаточне рішення з даного питання КПУ прийме перед голосуванням в сесійній залі.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що на сьогодні «помаранчева команда, представники потужного бізнесу – олігархи затіяли чергові ігрища з народом України не в інтересах держави».

На його думку, висловлення довіри уряду прискорюватиме дострокові вибори. «Я не виключаю такий розвиток подій», - сказав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що в даній ситуації необхідно проаналізувати, які наслідки матиме для України існування тимчасового уряду «під патронатом ЮЩЕНКА і того самого БАЛОГИ».

За його словами, тимчасовий уряд перешкоджатиме офіційному створенню коаліції в парламенті.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що в будь-якому випадку тимчасовий уряд – це «послаблена відповідальність політичних сил» за ситуацію в Україні.

«Уряд буде жити за принципом – поцарював трохи, вкрав чималенько і втік потихеньку», - вважає лідер Компартії.

На його думку, нинішня «помаранчева команда» просто «мордує Україну як в політичному, так і в практичному значенні».

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні КПУ серйозно аналізує ситуацію щодо можливої відправки уряду у відставку і призначення тимчасового уряду, який «перебуватиме під впливом Президента Віктора ЮЩЕНКА та глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ».

Він додав, що, виходячи з цього, КПУ визначатиметься щодо «тактичних кроків» в даній ситуації, аналізуючи всі можливі ризики для України.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ 19 червня на засіданні опозиційного уряду заявив, що його фракція вимагає провести наступного тижня позачергове засідання Верховної Ради України для заслуховування звіту уряду.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що буде зібрано не менше 150 підписів народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Він також висловив думку, що таке засідання має відбутися за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

20 червня у парламенті було зареєстровано проект постанови Верховної Ради, який передбачає розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України. Зареєстрований він більш ніж 150 депутатами – членами парламентської фракції Партії регіонів.