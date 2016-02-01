"Чурбанська" мова: суд відмовився розглядати матеріали захисту Савченко, написані українською

Про це вона заявила під час суду, звернувшись до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової, передає Медіазона.

«Вже вдруге я змушена звертатися до вас на одну і ту ж тему – утиски української мови в Росії. Минулого разу конвойний назвав її «чурбанською». За моєю скаргою проводилася якась перевірка, але про результати її я не знаю.

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Цього разу ситуація ще більш кричуща — підполковник Кузнєцов і капітан Юношев (двоє з трьох прокурорів - ред.) заперечували проти долучення матеріалів, які привезли з собою свідки, громадяни України, на тій підставі, що вони написані українською мовою. При тому, що перекладач в суді усно переклав всі документи. Але колегія суддів з ними погодилася», - йдеться в заяві Савченко, яку вона зачитала під час засідання.

«Якщо бюджет РФ так мізерний (щоб найняти перекладача - ред.), я нагадаю, скільки грошей я зекономила російському бюджету, коли чотири місяці відмовлялася від їжі. Зараз ще один місяць я приймаю тільки лікувальне харчування для збереження життя, купуючи його за свої гроші», - пояснила в заяві підсудна.

"Я ніколи не відчувала ненависті до росіян чи російськомовних, мені завжди було все одно, якою мовою говорить людина. Я тільки проти того, щоб мене змушували говорити російською. Зараз мене весь час змушують – всі документи, вся переписка в СІЗО тільки російською, українська заборонена. Навіть під час побачень з рідними мене змушують говорити російською, тому що ті, хто мене підслуховує, повинні розуміти. Кожне побачення я борюся за те, щоб говорити з рідними рідною українською, - розповідає Савченко.

Савченко в Росії звинувачують у причетності до вбивства двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014 р. без дозволу української влади перебували під Луганськом. Сторона звинувачення стверджує, що Савченко вела корегування вогню під час обстрілу з боку українських військових. Також льотчицю звинувачують в незаконному перетині російського кордону.