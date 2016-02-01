"Чурбанська" мова: суд відмовився розглядати матеріали захисту Савченко, написані українською
Українська льотчиця Надія Савченко заявляє, що російський суд відмовився розглядати матеріали, надані її захисниками, через те, що вони написані українською мовою.
Про це вона заявила під час суду, звернувшись до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової, передає Медіазона.
«Вже вдруге я змушена звертатися до вас на одну і ту ж тему – утиски української мови в Росії. Минулого разу конвойний назвав її «чурбанською». За моєю скаргою проводилася якась перевірка, але про результати її я не знаю.
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Цього разу ситуація ще більш кричуща — підполковник Кузнєцов і капітан Юношев (двоє з трьох прокурорів - ред.) заперечували проти долучення матеріалів, які привезли з собою свідки, громадяни України, на тій підставі, що вони написані українською мовою. При тому, що перекладач в суді усно переклав всі документи. Але колегія суддів з ними погодилася», - йдеться в заяві Савченко, яку вона зачитала під час засідання.
«Якщо бюджет РФ так мізерний (щоб найняти перекладача - ред.), я нагадаю, скільки грошей я зекономила російському бюджету, коли чотири місяці відмовлялася від їжі. Зараз ще один місяць я приймаю тільки лікувальне харчування для збереження життя, купуючи його за свої гроші», - пояснила в заяві підсудна.
"Я ніколи не відчувала ненависті до росіян чи російськомовних, мені завжди було все одно, якою мовою говорить людина. Я тільки проти того, щоб мене змушували говорити російською. Зараз мене весь час змушують – всі документи, вся переписка в СІЗО тільки російською, українська заборонена. Навіть під час побачень з рідними мене змушують говорити російською, тому що ті, хто мене підслуховує, повинні розуміти. Кожне побачення я борюся за те, щоб говорити з рідними рідною українською, - розповідає Савченко.
Савченко в Росії звинувачують у причетності до вбивства двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014 р. без дозволу української влади перебували під Луганськом. Сторона звинувачення стверджує, що Савченко вела корегування вогню під час обстрілу з боку українських військових. Також льотчицю звинувачують в незаконному перетині російського кордону.