Після зустрічі з Яценюком Тимошенко летить на Львівщину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вивчила ситуацію з буревієм у Львівській області і вважає наслідки природної стихії для регіону трагічними. Прем`єр-міністр також висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави уряду Марина СОРОКА.

М. СОРОКА також додала, що Ю. ТИМОШЕНКО після зустрічі з главою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і лідерами парламентських фракцій коаліції планує вилетіти у Львівську область.

За словами прем`єр-міністра, уряд має намір виділити фінансові ресурси, які допоможуть подолати наслідки буревію на Львівщині.