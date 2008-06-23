У Львові і області задіяні понад 120 рятувальників

У ліквідації наслідків стихійного лиха у Львові і Львівській області задіяні понад 120 рятувальників МНС і 30 одиниць техніки.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ.

Крім того, за його словами, в Тернопільській області наслідки стихійного лиха ліквідовують понад 30 рятувальники МНС і 5 одиниць техніки, у Чернівецькій області, де 20 населених пунктів залишаються без світла, – 30 рятувальників і 6 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на території Львівської області виник потужний ураган, який буквально за годину пронісся над усіма районами області, і чи не найбільшої шкоди завдав місту Львову. Є інформація про чотирьох загиблих у результаті стихії.