Фракція БЮТ не братиме участі в засіданнях парламенту

Народний депутат України, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Олег БІЛОРУС стверджує, що фракція не повернеться в зал засідань парламенту до кінця першої сесії на знак протесту проти внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра.

Про це О.БІЛОРУС повідомив кореспонденту УНІАН.

«Сесія закінчується завтра, і ми не плануємо брати участь в цій сесії - ми не голосуватимемо ні за прем`єра, ні за склад уряду», - сказав О.БІЛОРУС.

Депутат також сказав, що стратегія дій БЮТ спрямована на створення тіньового Кабінету Міністрів. «І далі ми працюватимемо в опозиції», - додав він.

О.БІЛОРУС також спростував інформацію про те, що Юлія ТИМОШЕНКО погодилася очолити Рахункову палату.