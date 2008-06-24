Тимошенко каже, що підтримка Герман дуже потрібна її родині

Прем’єр Юлія Тимошенко дякує депутату від Партії регіонів Ганні Герман за підтримку та порядність у питанні інциденту, який стався із зятем Тимошенко та її дочкою.

Так Тимошенко прокоментувала заяву Герман, повідомляє прес-служба прем’єра.

"Коментар Ганни Герман стосовно так званого одеського інциденту приємно вразив мене, він був дуже потрібен нашій родині", - зазначила Тимошенко.

"Цілком погоджуюся з пані Ганною, що використовувати дітей у політичних провокаціях це – не по-людськи, і дякую їй за цю позицію", - сказала прем’єр.

"Мені приємно, що незважаючи на різні політичні позиції, ми не забуваємо про вищі цінності, про мораль, гідність та честь. Це значить, що в цій країні зрештою буде все добре. Бо чесних і порядних людей в Україні значно більше, ніж тих, хто в бруді живе і брудом годується", - додала вона.

Українська правда