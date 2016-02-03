Антикорупційний комітет хоче окремо заслухати Абромавичуса щодо ситуації з Кононенком

Про це на засіданні комітету заявив його голова Єгор Соболєв, пише Українська правда.

"Після заяв, які він сьогодні озвучив, вони мають бути вивчені", – заявив Соболєв.

Він додав, що має намір особисто зателефонувати Абромавичусу і узгодити дату цієї зустрічі.

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Кононенка за заявою Абромавичуса.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції "БПП" Ігорем Кононенком, який "останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди".

"Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців… У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима", - наголосив Абромавичус.