Гройсман сподівається, що днями Кабмін внесе до ВР всі "безвізові" закони
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман сподівається, що найближчими днями уряд внесе на розгляд парламенту всі «безвізові» закони, які мають бути ухвалені з 16 по 19 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу після зустрічі з керівником Місії Європейського парламенту з оцінки потреб Петом Коксом.
Він зазначив, що всі технічні питання, які ще залишилися, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з ЄС, мають бути вирішені на пленарному тижні з 16 по 19 лютого.
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“Я вчора офіційно звернувся до уряду, щоб негайно внесли необхідні закони, які має розглянути і прийняти Верховна Рада”, - сказав Гройсман.
При цьому він наголосив, що ці законопроекти мають бути якісними, і їх мають підтримати у парламенті.
“Я очікую, що найближчими днями ці закони будуть надіслані до Верховної Ради”, - наголосив Гройсман.
Своєю чергою, відповідаючи на запитання журналістів, коли Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом, Кокс зазначив: “Оцінка, яка була дана роботі України у грудні, - це найбільш позитивна оцінка, яку Україна колись отримувала в рамках прогресу з лібералізації безвізового режиму. Сподіваюсь, що всі нерозв'язані питання можна буде швидко врегулювати”.
“Я особисто з нетерпінням чекаю на той день, коли всі українці, як європейці, матимуть безвізовий доступ до всіх країн ЄС”, - сказав Кокс.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. У звіті ЄК констатувала, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.
Європарламент 21 січня ухвалив резолюцію, в якій позитивно оцінив зусилля України з виконання Плану дій з лібералізації візового режиму та висловив очікування, що Рада ЄС та країни-члени нададуть країні безвізовий режим без зволікань.
29 січня президент Петро Порошенко заявив, що очікує на отримання Україною безвізового режиму з ЄС у середині 2016 року у разі ухвалення Верховною Радою наступного пленарного тижня необхідних законів.