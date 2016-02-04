Гройсман сподівається, що днями Кабмін внесе до ВР всі "безвізові" закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу після зустрічі з керівником Місії Європейського парламенту з оцінки потреб Петом Коксом.

Він зазначив, що всі технічні питання, які ще залишилися, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з ЄС, мають бути вирішені на пленарному тижні з 16 по 19 лютого.

Читайте такожГройсман вважає необхідним впровадження в роботу ВР електронних технологій

“Я вчора офіційно звернувся до уряду, щоб негайно внесли необхідні закони, які має розглянути і прийняти Верховна Рада”, - сказав Гройсман.

При цьому він наголосив, що ці законопроекти мають бути якісними, і їх мають підтримати у парламенті.

“Я очікую, що найближчими днями ці закони будуть надіслані до Верховної Ради”, - наголосив Гройсман.

Своєю чергою, відповідаючи на запитання журналістів, коли Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом, Кокс зазначив: “Оцінка, яка була дана роботі України у грудні, - це найбільш позитивна оцінка, яку Україна колись отримувала в рамках прогресу з лібералізації безвізового режиму. Сподіваюсь, що всі нерозв'язані питання можна буде швидко врегулювати”.

“Я особисто з нетерпінням чекаю на той день, коли всі українці, як європейці, матимуть безвізовий доступ до всіх країн ЄС”, - сказав Кокс.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. У звіті ЄК констатувала, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.

Європарламент 21 січня ухвалив резолюцію, в якій позитивно оцінив зусилля України з виконання Плану дій з лібералізації візового режиму та висловив очікування, що Рада ЄС та країни-члени нададуть країні безвізовий режим без зволікань.

29 січня президент Петро Порошенко заявив, що очікує на отримання Україною безвізового режиму з ЄС у середині 2016 року у разі ухвалення Верховною Радою наступного пленарного тижня необхідних законів.