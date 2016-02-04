Нардепи БПП обговорювали питання виключення Кононенка з фракції - депутат

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Олександр Черненко.

За його словами, фракція розглядала це питання, але в більшості дане рішення не підтримала.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 лютого, Кононенко стверджував, що готовий скласти депутатський мандат, якщо так вирішить фракція.