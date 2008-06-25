Експерти прогнозують, що Нашу Україну поділять Балога і Тимошенко

Комітет виборців України прогнозує появу кількох нових успішних та масштабних політичних проектів до кінця 2008 року.

Про це сказав голова правління КВУ Ігор ПОПОВ на круглому столі в середу.

За його словами, саме роль партій та блоків другого ешелону може стати вирішальною під час формування коаліції після виборів. Від цих партій залежатиме на базі якої мегасили – БЮТ чи ПР - буде утворено правлячу коаліцію після виборів.

І.ПОПОВ вважає, що найбільше переформатування чекає політиків, що зараз входять до блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». За оцінками експертів КВУ, найближчим часом близько половини активістів та депутатів всіх рівнів «Нашої України» перейдуть до «Єдиного Центру», «Народна Самооборона» та частина «Нашої України» увіллється в БЮТ. Праве крило «НУ» може посилити „Свободу”, яка після успіху в Києві має шанс об’єднати праві сили у єдиний блок і таким чином претендувати на подолання 3% бар’єру.

І.ПОПОВ відзначив, що протягом останніх місяців помітно активізувався в кількох областях „Союз лівих сил”. За прогнозами КВУ, ця партія складе конкуренцію на лівому спектрі Блоку Вітренко та гіпотетично – блоку лівих сил (СПУ, СДПУ(о) та іншим), що розпорошить лівий електорат.

В КВУ вважають, що подолати 3%-й бар’єр залишаються шанси лише у комуністів, решта лівих партій при проведенні виборів у 2008 році не має шансів потрапити в парламент.

Крім того І.ПОПОВ вважає, що зміни виборчого законодавства можуть вплинути на стратегії політичних сил та на їх результат.