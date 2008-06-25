Експерти прогнозують, що Нашу Україну поділять Балога і Тимошенко
А другорядні гравці вийдуть на перший план
Комітет виборців України прогнозує появу кількох нових успішних та масштабних політичних проектів до кінця 2008 року.
Про це сказав голова правління КВУ Ігор ПОПОВ на круглому столі в середу.
За його словами, саме роль партій та блоків другого ешелону може стати вирішальною під час формування коаліції після виборів. Від цих партій залежатиме на базі якої мегасили – БЮТ чи ПР - буде утворено правлячу коаліцію після виборів.
І.ПОПОВ вважає, що найбільше переформатування чекає політиків, що зараз входять до блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». За оцінками експертів КВУ, найближчим часом близько половини активістів та депутатів всіх рівнів «Нашої України» перейдуть до «Єдиного Центру», «Народна Самооборона» та частина «Нашої України» увіллється в БЮТ. Праве крило «НУ» може посилити „Свободу”, яка після успіху в Києві має шанс об’єднати праві сили у єдиний блок і таким чином претендувати на подолання 3% бар’єру.
І.ПОПОВ відзначив, що протягом останніх місяців помітно активізувався в кількох областях „Союз лівих сил”. За прогнозами КВУ, ця партія складе конкуренцію на лівому спектрі Блоку Вітренко та гіпотетично – блоку лівих сил (СПУ, СДПУ(о) та іншим), що розпорошить лівий електорат.
В КВУ вважають, що подолати 3%-й бар’єр залишаються шанси лише у комуністів, решта лівих партій при проведенні виборів у 2008 році не має шансів потрапити в парламент.
Крім того І.ПОПОВ вважає, що зміни виборчого законодавства можуть вплинути на стратегії політичних сил та на їх результат.