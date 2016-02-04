Абромавичуса можуть "розіграти в темну" - нардеп

Про це заявив народний депутат Ігор Гузь в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

На його думку, Айварас Абромавичус непогано спрацював. Щоправда, у парламенті міністра, за словами Гузя, можуть "розіграти в темну", щоб розвалити коаліцію.

Також він вважає, що нова виборча кампанія нічого не дасть.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення піти у відставку з поста глави Мінекономрозвитку і закликав парламент проголосувати з цього питання якомога швидше. Сьогодні Абромавичус зазначив, що не має наміру відкликати свою заяву про відставку.