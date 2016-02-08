Україна вважає "неприйнятним і провокаційним" запуск КНДР балістичної ракети

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

«В Україні рішуче засуджують і вважають неприйнятними і провокаційними дії Корейської Народно-Демократичної Республіки, що пов'язані з запуском 7 лютого 2016 року так званого штучного супутника «Кванмьонсон-4», який може бути прихованим випробуванням балістичної ракети-носія», - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що, незалежно від того, що насправді було його метою, цей запуск, здійснений незабаром після ядерних випробувань на початку січня, є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН №№1695, 1718, 1874, 2094 та інших відповідних документів.

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«Безвідповідальні дії Пхеньяна серйозно погіршують ситуацію з безпекою на Корейському півострові, підривають регіональний мир і стабільність», - наголошується в заяві.

У МЗС заявили, що Україна як держава, яка добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу і сумлінно виконує свої зобов'язання у галузі нерозповсюдження ядерних матеріалів, технологій та засобів їх доставки, продовжить тісну співпрацю зі своїми партнерами, зокрема членами РБ ООН, з метою відповідного реагування на цей виклик.

«Україна закликає Пхеньян надалі утримуватися від подібних дій і повернутися до виконання відповідних резолюцій РБ ООН», - наголошується в заяві МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого влада КНДР повідомили про успішний запуск супутника, проте США і Японія стверджували, що насправді йшлося про випробування балістичної ракети. Після цього з ініціативи Південної Кореї з цього питання було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН, яка засудила запуск ракети.