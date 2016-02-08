Джемілєва нагородили орденом за боротьбу з фашизмом у Росії (фото)

Орден був вручений координатором міжнародної антипутинської коаліції "Стоп фашизм в Росії" Германом Обуховим за стійкість та мужність в боротьбі за права кримськотатарського народу і спротив російській окупації Криму, йдеться у повідомленні прес-служби Джемілєва.

Варто зазначити, що міжнародна антипутінська коаліція "Стоп фашизм в Росії" об'єднує багатьох громадських активістів і некомерційні організації з 16 країн світу: Росії, Білорусі, України, Естонії, Латвії, Німеччини, Великобританії, Грузії, Канади та інших.

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Орденом "За заслуги в боротьбі з фашизмом в Росії" нагороджують військовослужбовців за героїзм, проявлений у боротьбі проти росіїйської агресії, а також вищих посадових осіб і політичних діячів.

Нагадаємо, в 2015 році першим нагородженим цим орденом став майор Андрій Гречаний, відомий як "кіборг Рахман", командир відділення розвідки 81-ї бригади ЗСУ.Також орден був присуджений Надії Савченко, яку незаконно судять у Росії.