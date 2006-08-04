Янукович планує перші закордонні візити
20:57, 04 серпня 2006Політика
618
до Брюсселя, Москви і Вашингтона
Новообраний прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує здійснити перші закордонні візити до Брюсселя, Москви і Вашингтона.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Перші візити – це Брюссель, Москва, США», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що зараз не готовий відповісти, коли саме ці візити буде проведено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter