Тимошенко: криміналітет тимчасово прийшов до влади

Лідер опозиційного блоку БЮТ Юлія Тимошенко переконана, що незважаючи на тимчасові труднощі, Україна має гідне майбутнє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала, коментуючи журналістам сьогоднішні результати голосування у Верховній Раді щодо кандидатури прем’єр-міністра.

„Дякую всій нашій політичній команді, депутатам фракції БЮТ за те, що, незважаючи на гроші, посади і привілеї, якими їх намагалися звабити, на залякування і шантаж, ніхто з них не проголосував за кандидатуру ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України, за винятком кількох виключених з фракції зрадників, які вкрили себе ганьбою і заслужили на зневагу і презирство народу”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що і надалі її команда “буде монолітною і сильною, що вона мужньо і невідступно протистоятиме криміналітету, який тимчасово прийшов до влади”.

При цьому вона висловила підтримку “всім народним депутатам інших фракцій, які не проголосували та не здали Україну, як це зробили інші депутати”. “І саме тому, що в цій залі є справжні народні депутати - це значить, що, незважаючи на тимчасові складнощі, Україна має гідне майбутнє”, - підкреслила лідер БЮТ.