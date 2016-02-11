Партія "Відродження" поскаржилась Омбудсмену на порушення прав переселенців з боку Мінсоцполітики

А саме – вимог чиновників Мінсоцполітики продовжувати дію довідок про статус тимчасово переміщених осіб, в той час як 1 січня 2016 року дана довідка мала бути безстроковою.

Про це повідомив Представник України у Венеційській комісії, заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

За його словами, без продовження дії довідки, у переселенців на місцях не приймають документи на продовження виплати адресної грошової допомоги, соціальних виплат тощо.

«Мінсоцополітики відмовляється виконувати свій обов’язок, визначений законом щодо безстроковості дії довідки. Це закон був прийнятий для того, щоб зробити допомогу переселенцям від держави доступнішою. Свої дії чиновники Міністерства соціальної політики обґрунтовують внутрішнім листом, який, по-суті, є вказівкою чиновникам на місцях не виконувати Закон. Але нагадаю, що Закон, у порівнянні із постановами Кабінету Міністрів України, має вищу юридичну силу», - пояснив Володимир Пилипенко.

Він пояснив, що інформацію про це порушення отримав від представників громадських організацій, які опікуються захистом прав переселенців.

«Ми просимо Омбудсмена відреагувати на це грубе порушення прав тимчасово переміщених осіб, яких в Україні сьогодні понад 1,7 мільйони, та прав людини загалом. Нагадаю, це не перше порушення прав переселенців державою. Раніше їх не допустили до участі у місцевих виборах, а тепер ми бачимо звуження їхніх прав і на соціальний захист. Держава не тільки не проводить системної політики відносно переселенців, а й робить так, щоб ці люди не почували себе повноцінними громадянами України. Ми вважаємо це дискримінацією», - заявив Володимир Пилипенко.

Політик також додав, що відповідні звернення щодо дій Міністерства соціальної політики партія «Відродження» спрямувала також Президенту України, Прем’єр-міністру України, а також Міністру соціальної політики.