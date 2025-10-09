Ще кілька років правління Путіна, і російський ведмідь може стати мертвою качкою, каже Мотиль.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нещодавно висловив думку, що Росія є "паперовим тигром". Цей термін свого часу використовував Мао Цзедун щодо США та капіталістичного світу.

Александр Дж. Мотиль, професор політичних наук в Ратґерському університеті в Ньюарку у своєму матеріалі для The Hill звернув окрему увагу на реакцію прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Тоді рупор Кремля заявив, що "Росія аж ніяк не є тигром" і традиційно її вважають ведмедем.

"Паперових ведмедів не буває. Росія – справжній ведмідь… У ній немає нічого паперового", – сказав Пєсков.

Відео дня

На думку Мотиля, ці слова заслуговують на більш детальний розгляд. Він погодився з позицією Пєскова про те, що Росія не є тигром, якщо під ним мати на увазі енергійну, сильну і дику тварину. Професор пояснив, що через численні помилки і дурощі російського диктатора Путіна сьогоднішня Росія є втомленою і слабкою. Дикою її можна назвати "лише в тій мірі, в якій вона регулярно лякає світ своїми спробами вдавати, що вона все ще енергійна і сильна".

"Пєсков також має рацію, коли каже, що "Росія традиційно розглядається як ведмідь". Що не згадав речник Путіна, так це те, що походження аналогії з ведмедем сягає XVI століття і було розроблено західноєвропейськими мандрівниками, які відвідували тодішню Московію. [...] Англійські мандрівники, які в ті часи відвідували Московію, називали її "грубим і варварським королівством", – пише Мотиль.

Він акцентував, що оскільки саме Захід першим порівняв Росію з ведмедем, то цілком має право додавати до цього порівняння різні модифікатори, включно зі словом "паперовий". Автор зауважив, що в минулому ведмедя зображували як "лютого і злісного або дружнього і поступливого". Чому б сьогодні не розглядати його як втомленого та слабкого, задається питанням автор.

Він додав, що попри те, що каже Пєсков, паперові ведмеді таки існують. Крім того, як і зазначив американський президент, Росія програє війну, яку країна, схожа на ведмедя, виграла б три роки тому:

"Якщо Росія дійсно є справжнім ведмедем, як наполягає Пєсков, то це точно не грізлі чи кадьяк, а скоріше плюшевий ведмедик або Міша – талісман Росії на Олімпійських іграх 1980 року в Москві".

Причому, як каже Мотиль, саме Путін зробив Росію "паперовим ведмедем". Саме російський диктатор розпочав війну проти України, яку не може виграти, і яка вже призвела до понад мільйона загиблих і поранених.

Захоплення української території окупаційними військами РФ майже зупинилася. Тим часом Росія втратила чверть своїх нафтопереробних потужностей через атаки українських дронів. Економіка країни-агресорки руйнується, і тепер Росія може навіть опинитися на межі суверенного дефолту.

Крім того, додає Мотиль, у Росії різко зросла злочинність. Зростає також інфляція та невдоволення серед населення.

НАТО, яким всіх лякає Путін, розширилося, тоді як сама Росія стала "васалом Китаю та Північної Кореї", пише автор.

"Україна, ймовірно, найближчим часом приєднається до Європейського Союзу і тим самим назавжди буде втраченою для Росії. Цей перелік досягнень Путіна можна легко продовжити, але навіть це коротке перерахування дає зрозуміти, що Путін за три роки перетворив Росію на паперового ведмедя. Гірше того, цей паперовий ведмідь сильно поранений, можливо, смертельно. Ще кілька років правління Путіна, і російський ведмідь може стати мертвою качкою", – констатував Александр Дж. Мотиль.

Як в Росії реагували на слова Трампа

Російський диктатор Володимир Путін також відреагував на слова Дональда Трампа про те, що Росія є "паперовим тигром". Таке порівняння, схоже, його обурило.

Під час свого виступу на Валдаї очільник Кремля сказав, що НАТО може спробувати "розібратися із цим паперовим тигром".

"Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО?.. Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром", – видав він.

Вас також можуть зацікавити новини: