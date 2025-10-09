За словами Трампа, Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії.

Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Гази. Про це оголосив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Я з великою гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану", – повідомив він у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, це означає, що всі заручники будуть звільнені "дуже скоро". Крім того, Ізраїль відведе свої війська до узгодженої лінії. Трамп стверджує, що це стане першим кроком до "міцного, тривалого і вічного миру".

"До всіх сторін будуть ставитися справедливо. Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб зробити можливим цю історичну та безпрецедентну подію", – додав президент США.

The Times of Israel повідомляє, що ХАМАС відпустить живих заручників цієї суботи.

Війна в Газі: останні новини

Кілька днів тому Ізраїль погодився на тимчасову паузу в атаках на Газу. Премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньяху тоді казав, що ХАМАС має кілька днів на переговори щодо заручників. При цьому він акцентував, що Ізраїль може домогтися звільнення заручників без виведення своїх військ із Гази.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що якщо ХАМАС відмовиться від запропонованого ним мирного плану, то угрупованню загрожує "повне знищення".

