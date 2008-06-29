Кріль зізнався, кого не хоче бачити серед «своїх»

Керівник політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ запевняє, що не пропонував Голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ очолити цю політичну силу.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Дзеркало тижня”, № 24 (703) від 28 червня - 4 липня 2008 року.

І.КРІЛЬ стверджує, що з цього приводу у нього не було жодної розмови з А.ЯЦЕНЮКОМ. “Я з ним особисто про це не розмовляв. Тому сказати, що він відмовився, не можу”, - сказав він.

І.КРІЛЬ наголосив, що на чолі партії хотілося б бачити лідера, який зможе за собою вести, брати на себе відповідальність. “Але мені здається, потрібно почекати до 12 липня (проведення з’їзду “Єдиного центру” – УНІАН). До цього часу буде видно, хто прийде (ми ж наразі не знаємо) чи плануватиме напередодні цієї дати вступити до «Єдиного центру». Тоді стане зрозуміло, хто з них найбільше відповідає категорії лідера. Тоді буде дано відповідь на це запитання”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання чи ведеться переговори щодо можливого входження до “ЄЦ” мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, І.Кріль наголосив, що ми не ведемо ні з ким жодних переговорів, ми просто працюємо з тими, хто звертається із заявами про прийом. “Гадаю, що говорити зараз публічно про те, кого б ми хотіли чи не хотіли бачити, особливо коли справа стосується людей такого калібру, як мер міста Києва, некоректно”, - додав він. При цьому, керівник “Єдиного центру” наголосив, що говорити про публічних людей, голів партій, керівників блоків у такому контексті некоректно стосовно них.

Відповідаючи на запитання щодо можливих провідних ролей в партії таких людей як Віктор БАЛОГА, Раїса БОГАТИРЬОВА, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, І.КРІЛЬ зазначив, що “хотів бачити всіх тих людей”. “Вважаю, що це потенційно сильні, нормальні особистості, і вони б до цього процесу привнесли дуже багато”, - сказав він. В той же час, І.Кріль зізнався, що не хотів би бачити в лавах партії лідера “Нашої України” В’ячеслава КИРИЛЕНКА.