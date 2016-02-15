ЗМІ розповіли, як наростав конфлікт між політсилою Порошенка та "Народним фронтом"

Щоправда, перед тим, як озвучити прізвища майбутніх міністрів, він навіть не завжди говорив з потенційними кандидатами, йдеться у розслідуванні "Української правди".

Зазначається, що тоді між БПП і НФ також тривали довгі перемовини, і яблуком розбрату була кандидатура Арсена Авакова, якого Яценюк хотів бачити на посаді міністра МВС. Крім того, були проблеми і з регламентом коаліційної угоди.

Журналісти УП наголошують, що у БПП вимагали більш жорстких умов для Яценюка, під якими він не хотів підписуватися.

Наприклад, у версії БПП Кабмін кожного місяця мав би звітувати перед коаліцією і підготувати план відновлення країни на 2015-2017 роки. Але у кінцевому варіанті ці пункти зникли.

Протягом року представники БПП і НФ не приховували, що у них накопичуються претензії один до одного.

Так, зазначає видання, з перших днів нового уряду Яценюк оголосив війну міністру енергетики Володимиру Демчишину, що був призначений на посаду за президентською квотою. У президентському оточенні критикували міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та декілька разів намагалися ініціювати його відставку. Наприкінці минулого року протиріччя вилилися в інцидент з нардепом від БПП Олегом Барною та походи фракції Яценюка на зустріч з президентом.

Читайте також"Україні потрібен прем'єр з бездоганною репутацією": Абромавичус розповів, кого бачить очільником Кабміну

Також стало відомо, що ще на початку листопада минулого року під час зустрічі "стратегічної сімки", до якої входить найближче оточення президента та голови уряду, Яценюк сказав партнерам, що змінити кількох міністрів – це правильно і по-європейськи. Але якщо йдеться про весь склад уряду – тоді шукайте інший формат коаліції. "Очевидно, під словом "уряд" він мав на увазі себе. Це такий шантаж", – розповідав тоді УП один із учасників зустрічі.

Риторика Яценюка з того часу не змінилася. Під час однієї з нарад за участю президента минулого тижня голова уряду лише вкотре став стверджувати, що він – фігура незмінна. Розповідав, що за час роботи в уряді не став ані мільйонером ані мільярдером, і що боротиметься за країну до переможного кінця.

Такі самі тези Яценюк використовує і під час зустрічей із послами різних країн, більшість з яких до останнього часу підтримували ідею збереження чинного уряду.

У свою чергу в розмовах із депутатами західні дипломати дають зрозуміти, що не можна допустити загострення політичної кризи і перевиборів до парламенту.

"Їм не важливі імена. Розшифровуючи дипломатичну мову, вони зараз вже говорять: хлопці, виходьте з кризи, не втратьте країну. Якщо у вас є варіант, як вийти і хто буде нормальний прем’єр, під якого є голоси – взагалі не питання", – пояснив нардеп від президентської фракції.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не полишає ідеї зняти Яценюка з посади прем’єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) уже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Як тільки знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник у БПП, близький до президента.