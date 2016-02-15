Кримський "суд" повернув "справу 26 лютого" на дослідування - адвокат

Відповідне рішення "Верховний Суд Республіки Крим" прийняв на засіданні 15 лютого, повідомив Полозов "Радіо Свобода".

За словами адвоката, таким чином, сторона звинувачення хоче зміцнити доказову базу, і дорозслідування може затягнутися не на один місяць.

"Закріплять список потерпілих. Не виключаю, що ще додадуть якихось потерпілих. Там сфабрикують, а можливо, навіть фальсифікують докази заподіяної шкоди. Тому що у більшості потерпілих немає довідок про те, що у них були якісь тілесні ушкодження", – сказав Полозов.

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Разом з тим правозахисний центр "Меморіал" в Росії 15 лютого визнав політв'язнями фігурантів "справи 26 лютого", яких утримують під вартою, - Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі.

Після окупації українського Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року. Крім проукраїнського мітингу, біля стін кримського парламенту тоді також зібралися активісти партії "Русское единство", якою керував нинішній голова окупаційної адміністрації та фактичного уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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За даними російського слідства, через тисняву, що виникла на мітингу, загинули двоє мітингувальників, 79 осіб були поранені.

Підсудні своєї провини не визнають і вважають цю справу політично мотивованою.