Конституція від Партії регіонів: позаблоковий статус, судова реформа...

Опозиційна Партія регіонів, як очікується, представить сьогодні свій проект внесення змін до Конституції України. Позаблоковий статус країни, єдина вертикаль виконавчої влади, більше повноважень регіонам, судова реформа та російська, як друга державна мова, - це основні пункти, які Партія регіонів пропонує змінити в Конституції України. Член партії Вадим Колесніченко каже, що кардинально міняти нічого не треба, слід лише завершити розпочату конституційну реформу. «Неможливо міняти те, що не виконувалося ще. Це нормальний документ, але він не виконується. Треба просто зробити деякі модифікації», - вважає Колесніченко. Після оприлюднення свого проекту конституційних змін Партія регіонів готова обговорювати їх з громадськістю. Вадим Колесніченко сказав, що в документі ПР не буде жодної згадки про імперативний мандат, тому його нібито готові будуть підтримати більшість депутатів Верховної Ради.

Німецька хвиля