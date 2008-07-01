Яценюк зустрінеться з Януковичем, Симоненком і Литвиним

11:19, 01 липня 2008
Політика
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Розмова розпочнеться об 11.00

Завтра Яценюк зустрінеться з лідерами фракцій, які не входять до коаліції

2 липня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зустрінеться з лідерами депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Зустріч відбудеться об 11.00 за адресою: вул. Грушевського, 5.

 

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