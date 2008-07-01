Яценюк зустрінеться з Януковичем, Симоненком і Литвиним

Завтра Яценюк зустрінеться з лідерами фракцій, які не входять до коаліції

2 липня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зустрінеться з лідерами депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Зустріч відбудеться об 11.00 за адресою: вул. Грушевського, 5.