Балога вважає, що Тимошенко переводить стрілки непереконливо

Прийняття змін до цьогорічного Державного бюджету до того, як Верховна Рада піде на канікули, має стати пріоритетним зобов`язанням перед суспільством і державою для парламентської коаліції і сформованого нею Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, таке переконання висловив сьогодні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. Він зазначив, що вже, принаймні, три місяці парламент і уряд порушують закон, не ухвалюючи бюджетних змін.

«Це дуже поганий знак для громадськості, адже законом нехтують саме ті органи влади, які за визначенням мали б бути взірцями неухильного дотримання законодавчих вимог. Додатковим негативним моментом є й те, що коаліція та уряд ніяк не можуть виконати власне зобов`язання, термін якого сплив ще в березні. Отже, маємо ще одну підставу для сумних висновків про низьку ефективність урядово-коаліційної взаємодії. Усілякі спроби перевести стрілки у інший бік непереконливі, оскільки бюджет – виняткова справа коаліції та Кабміну», – зазначив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента також нагадав, що Кабінет міністрів і Національний банк і досі не доповіли главі держави узгоджені макроекономічні показники до кінця цього року. Натомість складено меморандум про взаємодію між урядом і НБУ, який, на думку В.БАЛОГИ, є лише декларацією про співпрацю. «Пафосний стиль документа не приховує відсутності чіткого розуміння цими інституціями параметрів нашої економіки вже через місяць-другий. Очевидно, що вони по-різному бачать перебіг економічних процесів і мають різні прогнози на ближчу перспективу. Як наслідок, нещодавно прийняті Кабінетом міністрів за основу прогнозні макропоказники та підготовлені зміни до Держбюджету не можна вважати реальними», – вважає глава Секретаріату.

В.БАЛОГА підкреслив пряму залежність між вірно розрахованими показниками інфляції і валового внутрішнього продукту та встановленим розміром прожиткового мінімуму, від якого, у свою чергу, залежать розміри пенсій і соціальних виплат. Таким чином, зазначив він, зволікаючи з визначенням макропоказників економіки, Кабмін під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО завдає відчутного удару по кишені своїх зовсім небагатих співвітчизників. «Так політична безпорадність обертається втратами живих грошей для тих, хто рахує кожну копійку зі свого скромного бюджету», – констатував В.БАЛОГА.