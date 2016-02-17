Яценюк розповів про переговори з Ляшком щодо зміни складу коаліції
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що необхідні переформатування коаліції та зміни до коаліційної угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урядової наради.
"Абсолютно стало зрозуміло, що необхідні переформатування коаліції та зміни до коаліційної угоди", - сказав Яценюк.
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"Тому ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з Радикальною партією Олега Ляшка, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабміну і далі рухатися в правильному напрямку для країни, а цей напрямок - це дуже чіткі кроки по проведенню реформ", - підкреслив Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримала.
Зокрема, "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.
Сьогодні фракція "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції.