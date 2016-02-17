Яценюк розповів про переговори з Ляшком щодо зміни складу коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урядової наради.

"Абсолютно стало зрозуміло, що необхідні переформатування коаліції та зміни до коаліційної угоди", - сказав Яценюк.

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"Тому ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з Радикальною партією Олега Ляшка, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабміну і далі рухатися в правильному напрямку для країни, а цей напрямок - це дуже чіткі кроки по проведенню реформ", - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримала.

Зокрема, "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.

Сьогодні фракція "Батьківщина" заявила про вихід з парламентської коаліції.