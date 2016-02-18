Сьогодні Рада розгляне "безвізові" законопроекти і перейменування населених пунктів (наживо)

Сьогодні Рада розгляне у другому читанні взяті напередодні за основу законопроекти, спрямовані на виконання Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для українців, а також питання щодо перейменування окремих населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого, сьогодні депутати розглядатимуть також питання судоустрою та освіти. Читайте також"Самопоміч" вранці не прийде до Ради через обговорення виходу з коаліції Крім того, планується ухвалити звернення до міжнародної спільноти щодо агресії Росії. Парламент розглядатиме також ряд економічних законопроектів, а також проект закону щодо Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter