Сьогодні Рада розгляне "безвізові" законопроекти і перейменування населених пунктів (наживо)
10:09, 18 лютого 2016Політика
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Сьогодні Рада розгляне у другому читанні взяті напередодні за основу законопроекти, спрямовані на виконання Плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для українців, а також питання щодо перейменування окремих населених пунктів.
Рада розглядатиме "безвізові" законопроекти / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, серед іншого, сьогодні депутати розглядатимуть також питання судоустрою та освіти.
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Крім того, планується ухвалити звернення до міжнародної спільноти щодо агресії Росії.
Парламент розглядатиме також ряд економічних законопроектів, а також проект закону щодо Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.
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