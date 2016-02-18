Боротьба з корупцією в Україні повинна стати складовою загальної боротьби проти Кремля - посол США

Про це сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у ході першого інвестиційного форуму з питань оборони і безпеки. «Війна проти корупції - це частина війни проти Кремля», - сказав посол.

Читайте такожПайєтт: президент має узгодити кандидатуру нового генпрокурора з Радою і суспільством

Він наголосив, що в цій боротьбі США готові надати Україні широку підтримку, а ефективні результати такої боротьби дозволять досягти багатьох цілей, включаючи поліпшення інвестиційного клімату і вихід на зовнішні ринки озброєнь.

«У цьому році наша мета - перейти від негайної військової відповіді (агресору - УНІАН ) до фокусу на глибоке оборонне співробітництво, зміцнення інститутів, зокрема інститутів демократичного суспільства. Я знаю, що український уряд розуміє ці виклики. І ми хочемо, щоб Україна продовжувала йти шляхом модернізації оборонного сектора, збройних сил, упроваджувала стандарти, - сказав Пайєтт. - Керівництво «Укрборонпрому» (державного оборонного концерну - УНІАН) заявило, що Україна хоче стати одним із провідних експортерів зброї. І це можливо, можливості для цього є. Але це станеться тільки якщо Україна проведе реформу оборонного сектора і проявить рішучість у боротьбі з корупцією».

Раніше на необхідності посилення боротьби з корупцією в Україні наполягали глави міжнародних фінансових організацій - ключових кредиторів країни. Зокрема, очільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що Фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо Київ не проявить належних результатів у реалізації антикорупційної політики.