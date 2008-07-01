Україна покладає значні надії на Францію

Україна покладає значні надії на головування Франції в ЄС, яке розпочалося з 1 липня.

Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо початку головування Франції в ЄС.

«Україна покладає значні надії на потенціал, досвід і креативність Французького головування, яке здатне здійснити вирішальний вплив на вирішення ситуації навколо ратифікації Лісабонського договору про реформу ЄС», - зазначається в коментарі.

Україна сподівається, що результатом головування Французької Республіки в ЄС протягом другої половини 2008 року стане формування консенсусної позиції держав-членів ЄС щодо подальших інституційних перетворень в ЄС, а також закріплення за результатами саміту Україна – ЄС (9 вересня 2008 року, м. Евіан, Франція) низки важливих здобутків у контексті незворотного руху України в ЄС та усунення перешкод на шляху перетину громадянами України кордонів Європи.

«Ми розглядаємо поточний стан і перспективи розвитку відносин Україна – ЄС як визначний виклик для Французького головування. Це стосується, передусім, необхідності досягнення значного прогресу на переговорах між Україною та ЄС щодо нової посиленої угоди, що вимагає ухвалення низки рішень політичного характеру», - йдеться в коментарі.

У МЗС України зазначають, що Україна високо оцінює ключові пріоритети розвитку ЄС, визначені майбутнім Французьким головуванням, з точки зору їхнього потенційного впливу на подальшу еволюцію як самого ЄС, так і його відносин з третіми країнами. В Україні вважають, що такі ініціативи як розбудова “Європи оборони”, спільних енергетичної, міграційної та сільськогосподарської політик є стратегічними напрямами функціонування ЄС, що потребують першочергової уваги.