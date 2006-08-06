Тимошенко витягла Януковича з-за ”ширми”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не вірить, що при новому уряді зникне така схема як “РосУкрЕнерго”.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю радіо “Свобода”, відповідаючи на запитання, чи вірить вона в те, що при новому складі уряду “РосУкрЕнерго”, як схема зникне, а з’явиться нова прозора схема.

“Я не вірю, що при цьому уряді зникне будь-яка тіньова схема. Вона може трансформуватися, вона може змінити назву... Але те, що вони сьогодні планують щомісяця знімати з політики надзвичайні врожаї, в цьому я не сумніваюся” – наголосила лідер БЮТ.

При цьому вона зазначила, “думаю, нас сьогодні слухають також і люди, які голосували за Партію регіонів, за ЯНУКОВИЧА, тому що вони вважали, що ЯНУКОВИЧ – це НАТО – “ні”, що друга російська державна мова – “так”. І додала: “Я говорила вам під час виборів, що все це - банальна політична ширма, за якою є лиш бізнес-інтереси”.

Як підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, перед тим як Віктор ЯНУКОВИЧ став прем’єр-міністром, “Партія регіонів у повному складі проголосувала за проведення навчань військ НАТО на території України. І при чому, навіть оком не моргнула. Комуністи – проти, а Партія регіонів – “за””.

“Тому, - наголосила лідер БЮТ, - хочу, щоб ви знали, до речі, і від державної російської мови, слава Богу, ЯНУКОВИЧ відмовився. Це все свідчить про те, що навіть тих людей, які голосували за Януковича, вже вчора було очевидно, також обвели навколо пальця, тільки гаслами. А насправді всі будуть непогано заробляти”.