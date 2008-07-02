У Кличка киянам малюють нерадісне майбутнє на два найближчі роки
Коваленко коментує склад комісій
Депутат Київради, член фракції „Блок Віталія Кличка” Анатолій КОВАЛЕНКО заявляє, що не дивлячись на запевнення секретаря міськради Олеся ДОВГОГО про докладання ним „першочергових зусиль” щодо подолання заполітизованості, у міськраду повернулися політичні інтриги й підкилимні домовленості.
Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою А.КОВАЛЕНКА коментарі депутата щодо засідання сесії Київради 1 липня.
Представник Блоку Кличка зазначає, що на згаданому засіданні провладна більшість фактично “протягнула” потрібний склад Постійних депутатських комісій міської ради і Регламент Київради VI скликання.
„Чергове засідання Київської міської Ради VI скликання змушує, на жаль, констатувати його цілком негативний результат. Негативний для киян і для Києва: іще, принаймні, два роки нам доведеться жити в умовах диктатури грошей над інтересами столичної громади, в умовах переваги чиїхось власних амбіцій над намаганням виконати передвиборні обіцянки, в умовах торгівлі посадами, землею, преференціями в обмін на лояльність до чинної міської влади та провладної депутатської більшості”, - йдеться у коментарі А.КОВАЛЕНКА.
За його словами, результати сесії, яка відбулася 1 липня, показали, що «нова-стара київська влада ґрунтовно готується до завершення масштабного земельно-бюджетно-майнового перерозподілу на свою користь ресурсів міста». На думку депутата, про це свідчить персональний склад затверджених Постійних комісій Київради.
«Представники владної більшості отримали контроль над ключовими комісіями: земельною, містобудівною, бюджетною та екологічною. Опозиційні ж фракції, де-факто, позбавлені загальноприйнятих для цивілізованих країн контрольних функцій, що можуть здійснюватись шляхом належного і достатнього для ухвалення рішень представництва у тих постійних комісіях, які визначають стратегічні шляхи розвитку міста», - підкреслив А.КОВАЛЕНКО.
Водночас, він висловив переконання, що головним контролером влади мають бути виборці, які не дозволять Київраді знищувати на догоду інвесторам-забудовникам зелені насадження міста, «дерибанити» майно столичної громади, використовувати міський бюджет для власного піару і збагачення.
Довідка УНІАН. А.КОВАЛЕНКО у Київраді попереднього скликання представляв Блок Литвина і очолював Постійну комісію Київради з питань екологічної політики, яка була відома низкою своїх критичних заяв та незгод щодо дій представників промерської більшості стосовно зеленого господарства столиці. У теперішній Київраді А.КОВАЛЕНКО затверджений членом постійної комісії Київради з питань культури та туризму. Депутат пройшов до міської ради на дострокових виборах у столиці 25 травня за списком Блоку Віталія Кличка. Фракція цього блоку єдина в Київраді, яка не отримала головування в жодній з постійних комісій міськради. Фракція давно заявила про свою опозиційність до діючої влади і відразу після виборів сказала, що має намір контролювати дії провладної команди.