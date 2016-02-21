Усі антикорупційні органи повинні нещадно боротися з політичною корупцією - Яценюк

«Але далі нам необхідно боротися з корупцією, яка стосується життя кожного з вас, - підкреслив він. – Це тоді, коли у вас вимагають хабар в дитячому садку, в школі, в лікарні, на митниці, в податковій інспекції. Це те, що знищує майбутнє держави і не дає можливості країні підвищити соціальні стандарти і зробити Україну успішною».

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Глава уряду окремо зупинився на питанні корупції у державних компаніях: «Ми зробили безпрецедентні кроки, коли одна з найбільших державних компаній, НАК «Нафтогаз України», нарешті стала прибуткова і в ній немає олігархів, які висмоктували гроші з ваших кишень і перекачували їх на офшори».

«50 найбільших державних компаній отримають нових незалежних політично незаангажованих керівників. Ми повинні провести процедуру приватизації для того, щоб залучити іноземні інвестиції, для того, щоб створити нові робочі місця і для того, щоб подолати так само політичну корупцію, яка існує в державних компаніях», - продовжив Арсеній Яценюк.

Він нагадав і про політичну корупцію: «Неприйнятно, коли політичні партії чи окремі народні депутати України далі годуються з рук бізнесменів, або так званих олігархів». Уряд прийняв рішення, що в поточному році розпочнеться фінансування політичних партій виключно з державного бюджету.

«Усі новостворені антикорупційні органи повинні жорстко і нещадно боротися з будь-якими спробами політичної корупції з боку урядовців, членів Парламенту чи будь-яких політичних діячів», - закликав прем’єр-міністр України.