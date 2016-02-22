У Раді зареєстрували проект постанови Порошенка про згоду на звільнення Шокіна

У парламенті зареєстровали проект постанови президента про надання згоди на звільнення глави ГПУ Віктора Шокіна.

Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради. У повідомленні зазначається, що Рада отримала цю постанову 22 лютого. Проте наразі сам текст постанови відсутній. Читайте такожПорошенка закликали назвати й публічно обговорити кандидатів на місце ШокінаНагадаємо, 19 лютого заява генерального прокурора України Віктора Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента. У той же день президент України Петро Порошенко вніс пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України.

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