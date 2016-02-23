Гройсман пояснив, чому не ставив на "сигнальне" голосування питання щодо відставки Яценюка

Про це він заявив 22 лютого в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Мені не соромно за те, що я роблю: так, я можу ставити на голосування закони по 15 разів, але якщо це треба для запровадження безвізового режиму - я буду це робити, це моя політична відповідальність", - заявив Гройсман.

Коментуючи репліку про те, що закон за відставку Яценюка 16 лютого було поставлено на голосування лише 1 раз, Гройсман заявив, що під час голосування був "повний зал народних депутатів". Він нагадав, що не поставив закон на сигнальне голосування.

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"... Ми набрали при голосуванні 194 голоси - до відставки не вистачило 32 голоси, це майже як 2 фракції. Коли ставиш (на голосування) закон і бачиш, що депутатів у залі немає, пропонуєш проголосувати "сигнальне", подивитися, скільки є у залі. Коли їх 180, 190, 200 - немає сенсу, бо стільки (226) депутатів не зайде до зали", - зазначив Гройсман.

"Але коли ми бачимо повний зал і мені наполегливо рекомендують зробити "сигналку" - для мене як для фахівця - один висновок: хотіли примірятись, скільки голосів, і зробити те, що вже кожен для себе вирішив", - додав він.

"І після голосування я не побачив черги з тих, хто хотів проголосувати інакше або не встиг. Отримав лише 5 чи 7 заяв", - підсумував Гройсман.

Читайте такожГройсман пояснив, чому "утримався" при голосуванні за недовіру уряду При цьому він заявив, що виступає за проведення дострокових парламентських виборів.

"Круглий стіл дозволить некулуарно, за участі президента України, політсил з ВР, громадського сектору - визначити, чи здатні ми взяти на себе відповідальність і вивести країну з кризи", - заявив Гройсман.

"Якщо хтось хоче кулуарно чи напівкулуарно ділити посади (в уряді) чи ділити ще щось - то вже краще дострокові вибори, ніж такий недолугий сценарій", - додав спікер ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого фракція "Самопоміч" оголосила про вихід з коаліції та перехід в опозицію. Таке рішення стало відповіддю на провальне голосування в парламенті щодо вотуму недовіри урядові Арсенія Яценюка. Днем раніше про свій вихід з коаліції заявила фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".