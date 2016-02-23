Заступник Квіта вирішив звільнитися з Міносвіти

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Посада (будь-яка) заради посади і статусу мене не цікавить. Цікавить діяльність на користь суспільства і результат", - зазначив Дерев’янко.

Він наголосив, що країна потребує швидких і справжніх трансформацій на основі відповідального лідерства, ефективного публічного управління і нульової толерантності до корупції, а не повільних косметичних змін, які "вже не допоможуть ані системі освіти, ані державі в цілому".

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"За умов, які склалися, буду поки що більш корисним для країни в громадський діяльності і соціальному підприємництві", - підсумував він.