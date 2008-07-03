Тимошенко, Яценюк та обидва Кириленки на Раді коаліції (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, координатор коаліції депутатських фракцій у ВР, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко та лідер фракції "НУ-НС" В`ячеслав Кириленко на засіданні ради коаліції у Києві, 3 липня 2008 р.

Тимошенко наголосила, що ухвалення змін до бюджету «буде прекрасним тестом на те, хто служить своїм власним амбіціям і хто бореться за владу ціною руйнування життя країни, а хто дійсно служить народу незалежно від того, у владі він або в опозиції». Також Тимошенко відзначила, що уряд і фракція БЮТ зробить все для інформування населення, як політичні сили голосували за проекти змін до бюджету.

Кажучи про зміни до бюджету, прем’єр-міністр заявила, що в першому півріччі «Україна живе з профіцитом бюджету».

Фото УНІАН