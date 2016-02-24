У ГПУ пояснили затримку з перепризначенням слідчих у справі "діамантових" прокурорів

Про це DT.UA розповів прокурор ГПУ Владислав Куценко. "На сьогоднішній день вони не призначені, по-перше, тому, що проходять внутрішню безпекову перевірку, а по-друге, тому, що немає людини, яка повинна підписати накази про їхнє призначення, оскільки генпрокурор перебуває у відпустці", - сказав він.

Він нагадав, що слідчих "групи Каська" ще на початку лютого вивели за штат управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками прокуратури, у зв'язку з розформуванням підрозділу, але вони досі перебувають в штаті ГПУ. "Жодна людина, яка займалася справою "діамантових прокурорів", не є звільненою. Вони отримують зарплату, службові посвідчення не здавали, у них є робочі місця, кабінети, у них ніхто нічого не забрав. Просто вони вже не в старому управлінні, і ще не в новому",- зазначив Владислав Куценко.

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За словами прокурора, усім без винятку слідчим з підрозділу Каська запропонували перейти до Генеральної інспекції. "Вони подали документи у відділи кадрів та внутрішньої безпеки, які їх зараз вивчають на предмет декларацій, люстрації тощо. Висновки перевірки мають надійти до керівника Генінспекції Максима Мельниченка, який або візує їх, або не візує. Потім він подає їх профільному заступнику генпрокурора Давиду Сакварелізде, який також візує їх або не візує. Після цього документи лягають на стіл генерального прокурора, який повинен прийняти рішення про призначення цих осіб", - розповів Владислав Куценко.

Куценко підкреслив необхідність внесення змін до законодавства, які б забезпечили повну незалежність Генінспеції як структурного підрозділу. Внаслідок внесення цих змін керівник Генінспекції Максим Мельничук отримає повноваження призначати і звільняти співробітників особистим рішенням, "але є внутрішня домовленість, що до цього моменту призначати їх буде генеральний прокурор", за поданням Мельничука та Сакварелідзе. Водночас Куценко не виключив, що дехто зі слідчих групи Каська не буде перепризначений у Генінспекцію, але це питання, за його словами, вирішуватимуть Мельничук та Сакварелізде. "Може, хтось (зі слідчих - ред.) хвилюється, що його не перепризначать, тому й піднімає ці чутки. Але про це зарано говорити до моменту, поки процедуру не буде завершено", - сказав Владислав Куценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого заступник генпрокурора Віталій Касько подав у відставку через неможливість працювати під керівництвом Віктора Шокіна. ВладиславКуценко назвав це "піар-акцією".