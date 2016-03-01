Кабмін звільнив заступника міністра освіти, незадоволеного "повільними косметичними" реформами
Кабінет міністрів звільнив Олега Дерев'янка з посади заступника міністра освіти і науки – керівника апарату міністерства.
Про це йдеться в опублікованому сьогодні розпорядженні уряду №135 від 24 лютого.
Як вказано у документі, Дерев'янко звільнився за власним бажанням.
Нагадаємо, перед вказаним засіданням Кабміну Дерев'янко заявив, що написав заяву про звільнення з посади заступника міністра освіти.
Читайте такожЛише 21% українців вважають, що в країні проводяться реформи - опитування
Своє рішення він мотивував тим, що його цікавить не "посада заради посади", а діяльність на користь суспільства і результат.
"Країна потребує швидких і справжніх трансформацій на основі відповідального лідерства, ефективного публічного управління і нульової толерантності до корупції, а не повільних косметичних змін, які вже не допоможуть ані системі освіти, ані державі в цілому", - заявив тоді він.