Кабмін звільнив заступника міністра освіти, незадоволеного "повільними косметичними" реформами

Про це йдеться в опублікованому сьогодні розпорядженні уряду №135 від 24 лютого.

Як вказано у документі, Дерев'янко звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, перед вказаним засіданням Кабміну Дерев'янко заявив, що написав заяву про звільнення з посади заступника міністра освіти.

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Своє рішення він мотивував тим, що його цікавить не "посада заради посади", а діяльність на користь суспільства і результат.

"Країна потребує швидких і справжніх трансформацій на основі відповідального лідерства, ефективного публічного управління і нульової толерантності до корупції, а не повільних косметичних змін, які вже не допоможуть ані системі освіти, ані державі в цілому", - заявив тоді він.