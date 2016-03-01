ЄС намагатиметься ввести безвізовий режим із Грузією та Україною одночасно – ЗМІ
Раніше повідомлялося, що рішення по Україні може бути відкладено, щонайменше, до референдуму в Нідерландах.
Євросоюз спробує ввести безвізовий режим з Україною і Грузією одночасно. Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.
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"Євродепутати кажуть, що Європейський парламентр спробує дати відповідь щодо лібералізації візового режиму Україні і Грузії одночасно", - написав він.
Important MEPs say that if the visa lib process of #Ukraine & #Georgia is decoupled, the European Parliament will attempt to re-couple it— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2016
Як повідомлялося раніше , рішення Єврокомісії про скасування віз для українців могли відкласти.
"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня", - писав Йозвяк.
У свою чергу в Європейській комісії інформацію про те, що введення безвізового режиму з Україною може бути відкладене до референдуму в Нідерландах, не коментували.
Пізніше стало відомо, що українсько-грузинську пропозицію Єврокомісії щодо надання країнам безвізового режиму можуть знову об'єднати в квітні після того, як відбудеться референдум в Нідерландах.