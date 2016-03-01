ЄС намагатиметься ввести безвізовий режим із Грузією та Україною одночасно – ЗМІ

18:12, 01 березня 2016
Політика
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Раніше повідомлялося, що рішення по Україні може бути відкладено, щонайменше, до референдуму в Нідерландах.

/ Фото 112.ua

Євросоюз спробує ввести безвізовий режим з Україною і Грузією одночасно. Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" з Брюсселя Рікард Йозвяк.

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"Євродепутати кажуть, що Європейський парламентр спробує дати відповідь щодо лібералізації візового режиму Україні і Грузії одночасно", - написав він.

Як повідомлялося раніше , рішення Єврокомісії про скасування віз для українців могли відкласти.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня", - писав Йозвяк.

У свою чергу в Європейській комісії інформацію про те, що введення безвізового режиму з Україною може бути відкладене до референдуму в Нідерландах, не коментували.

Пізніше стало відомо, що українсько-грузинську пропозицію Єврокомісії щодо надання країнам безвізового режиму можуть знову об'єднати в квітні після того, як відбудеться референдум в Нідерландах.

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