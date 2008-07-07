Бійка Луценка з Черновецьким таки не була посадовим злочином

Апеляційний суд міста Києва залишив без змін постанову Подільського районного суду столиці від 3 червня цього року, якою визнано незаконним порушення Генпрокуратурою кримінальної справи стосовно міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, резолютивну частину відповідної ухвали сьогодні проголосила колегія суддів Апеляційного суду. Таким чином, постанову суду першої інстанції залишено без змін, а скарга представників прокуратури залишена без задоволення.

Як зазначається у резолюції, повний текст ухвали буде проголошено 11 липня о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА було порушено кримінальну справу після інциденту з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Третього червня Подільський районний суд Києва скасував постанову Головного слідчого управління з особливо важливих справ Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що Ю.ЛУЦЕНКО скоїв посадовий злочин, перебуваючи 18 січня цього року на засіданні РНБО, де завдав легких тілесних ушкоджень меру Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Також суд визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО не зловживав владою чи службовими повноваженнями, використовуючи у серпні 2006 року літаки Внутрішніх військ МВС України.

Генеральна прокуратура України подала апеляцію на постанову Подільського райсуду столиці.