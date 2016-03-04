Бурбак: Іноземні інвестори очікують від України судової реформи

Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак у четвер в ефірі «Еспресо TV».

Одночасно від відзначив, що Україна подає позитивний сигнал для інвесторів, зокрема про це свідчить згода американської компанії інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового зернового терміналу в порту «Южний». Також відновлено виплати Україною відсотків за облігаціями зовнішньої державної позики - єврооблігаціями, які були призупинені на період переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу країни.

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«Все це свідчить про те, що Україна може бути надійним партнером», - зауважив Бурбак, передає прес-служба НФ.

«Незважаючи на розхитування теми про політичну кризу, ми бачимо, що Уряд працює, засідання проходять публічно. Приймаються рішення, наприклад, щодо демонополізації ринку електроенергії, що б’є по олігархах. «Народний фронт» підтримуватиме ці закони. І нехай нам потім кажуть, що олігархи зробили все, щоб не зняти уряд Яценюка», - резюмував Бурбак.