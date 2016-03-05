Мер Ніцци зібрався з "дружнім візитом" до окупованої Ялти

У мерії французької Ніцци повідомили, що голова міста Крістіан Естрозі планує в другій половині травня «дружній візит до Ялти», і додали, що в подальшому буде співпраця між двома містами в галузі економіки, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, освіти.

Про це йдеться у відповіді мерії кореспонденту Крим.Реалії.

У прес-службі мерії Ніцци пояснили підписання меморандуму про продовження співпраці й побратимства з кримською Ялтою тривалою історією стосунків між містами та необхідністю підтримки внесення кандидатури зимової столиці – Ніцци – в число всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

«Це означає, що Ніцца порівнюється з іншими зимовими туристичними курортами. Зокрема з Ялтою, яка має географічні риси (клімат, рослинність, широту, пейзажі, ідентичні рельєфи) з Ніццою. І Ялта, і Ніцца завжди приваблювали ідентичних людей – аристократів і вищі верстви суспільства, а саму Ялту іноді називають «російською Ніццою», – йдеться в повідомленні.

В офіційній відповіді прес-служби мерії Ніцци на відміну від повідомлення на сайті мерії про зустріч керівників міст, де згадується «приєднання Криму до Росії», Ялта не згадується як частину російської чи української території, а просто як «місто-побратим Ніцци з 1960 року».

Крістіан Естрозі підтвердив, що отримав лист щодо його зустрічі з мером Ялти від посла України у Франції Олега Шамшура, і пообіцяв йому відповісти найближчим часом.

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Мер Ніцци (Франція) Крістіан Естрозі на своєму сайті 2 березня повідомив про візит делегації з Ялти на чолі з підконтрольним Росії головою міськадміністрації Андрієм Ростенком і послом Росії у Франції Олександром Орловим. Представники Ялти перебували в Ніцці з 29 лютого по 1 березня, там були підписані угоди про співпрацю. У повідомленні вказують на те, що кримська Ялта є частиною Росії.

У МЗС України обурені візитом в Ніццу Ростенком, що, за заявою українського зовнішньополітичного відомства, суперечить нормам міжнародного права.

Міністерство закордонних справ Франції відмежувалося від позиції мера міста Ніцци на півдні країни, який прийняв делегацію з Ялти і назвав півострів «частиною Росії».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».