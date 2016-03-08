Новостворені Сили спецоперацій будуть готові до кінця року виконувати поставлені завдання - Полторак

Про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"В минулому році ми створили керівництво Силами спеціальних операцій. В цьому році Сили спеціальних операцій отримають бойові спроможності - тобто, вони пройдуть курс підготовки, навчання і будуть готові до кінця року виконувати задачі за призначенням", - сказав Полторак.

Читайте такожДо кінця року в армії створять зенітно-ракетний полк, батальйон морської піхоти і навчальний центр спецназу

Міністр не уточнив характер завдань та чисельність Сил спецоперацій.

"Які завдання вони будуть виконувати? Назва - Сили спеціальних операцій. Вони виконають спеціальні завдання. Чисельність? Необхідна для виконання спецзавдань", - сказав він.

За словами Полторака, у цьому питанні ЗСУ отримують від НАТО дорадчу допомогу та через трастові фонди - матеріальну.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Степан Полторак представив у штаб-квартирі НАТО проект Стратегічного оборонного бюлетеня України, що передбачає реформування Міністерства оборони до кінця 2018 року, а Збройних сил України - до кінця 2020 року.