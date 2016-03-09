У "Самопомочі" розповіли, чому відкликали Павленка з посади міністра аграрної політики

Про таке в ефірі «5 каналу» заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

«Політична сила несе відповідальність за діяльність міністра на своїй посаді, тому, коли ми побачили не може контролювати всю ситуацію у секторі, тому що йому не дають це зробити, для того, аби убезпечити його від подальших зловживань в цих сферах, ми його відкликали. Заради його ж убезпечення», - заявила Сироїд.

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Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко заявив про відкликання своєї заяви про відставку і наголосив на неприпустимості політичного тиску на роботу міністерства і його діяльність як міністра.

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Раніше Олексій Павленко подав до Верховної Ради заяву про відставку у відповідь на рішення політради партії "Об'єднання Самопоміч" про його відкликання з Кабінету міністрів. При цьому, у разі формування нового складу уряду, фракція "Самопоміч"обіцяла знову висунути кандидатуру Олексія Павленка на посаду міністра агропромислового сектору.