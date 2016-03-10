Пайєтт: новий генпрокурор України повинен мати довіру суспільства
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявляє, що новий генеральний прокурор України повинен мати довіру суспільства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав на 12-й щорічній Інвестиційній конференції у Києві. Посол відзначив необхідність відновлення довіри до органів прокуратури у боротьбі з корупцією.
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"Я хочу відзначити мужнє рішення президента Порошенка змістити з посади неефективного генерального прокурора (Віктора Шокіна - УНІАН). Це рішення відкриває можливість призначення нового генерального прокурора, який користується суспільною довірою, якого поважають у Верховній Раді, якого поважає громадянське суспільство та який може відновити ці інституції (у боротьбі з корупцією)", - заявив Пайєтт.
Посол відзначив, що важливою віхою у 2016 році повинна стати консолідація української влади навколо цінностей Революції гідності, особливо продемонструвати готовність змінювати систему та інституції у побудові верховенства права.
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано внесений президентом України Петром Порошенком проект постанови про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора (№ 4122).
Голова ВР Володимир Гройсман заявив сьогодні, 10 березня, що питання звільнення Шокіна парламент має розглянути наступного пленарного тижня,