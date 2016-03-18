В "Народному фронті" закликають БПП визначитися з позицією щодо уряду

Таку думку висловив перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

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"Ми неодноразово закликали президента і наших колег з БПП або нарешті оголосити склад альтернативного уряду і програму, або підтримати чинний уряд і сконцентруватися на реформах", - наголосив народний депутат.

За словами Тетерука, заявами про те, що за обговоренням у БПП шансів Яресько на посаду глави уряду насправді криється підготовка до призначення прем’єром Гройсмана, а його першим заступником - Ложкіна, нардеп від БПП Сергій Лещенко оприлюднив плани БПП та адміністрації президента.

Додамо, сьогодні ЗМІ повідомляли про те, що прем'єр Арсеній Яценюк готовий поступитись місцем спікеру Володимиру Гройсману, якщо "Народному фронту" гарантують прийнятну квоту в уряді.