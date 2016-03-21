Матіос заявив, що кандидат на заміну Шокіну вже є і це громадянин України

Новий претендент на крісло генпрокурора України має український паспорт. Про це заявив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє "5 канал".

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На запитання, хто є новою кандидатурою на посаду генерального прокурора, він сказав: "Це буде українське прізвище однозначно, це буде український громадянин. І наразі в нас є такий громадянин".

Проте зауважив, що "прізвище генерального прокурора, допоки не відбулося майбутнє, - Шокін".

Головний військовий прокурор також додав, що наразі прокуратура "працює динамічно": "В Україні є генеральний прокурор. Якщо буде на то воля парламенту (щодо призначення нового Генпрокурора – ред.) - відбудуться зміни. Але наразі прокуратура працює динамічно, і ми сьогодні звітували саме в сегменті війни - що ми зробили", - сказав Матіос.

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