ЗМІ розповіли про компромісну кандидатуру на крісло Яценюка після серії кулуарних переговорів

Тоді проти нього працювало кілька факторів – політична, а не технократична фігура, наближена до президента, з цієї причини складніше зібрати голоси, передає "Українська правда".

Вже завтра, 22 березня, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко внесе на розгляд керівників депутатських фракцій колишньої коаліції кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Найімовірніше, це буде нинішній спікер парламенту Володимир Гройсман.

На цю компромісну кандидатуру вийшли після майже п'яти тижнів кулуарних переговорів між командами президента і прем'єра у форматі так званої "стратегічної сімки".

Незважаючи на заяви про те, що Порошенко більше схиляється до технократичної Яресько, її кандидатуру однаково не сприймали ні в команді президента, ні в команді Яценюка. Крім того, останній сподівався, що вона відмовиться очолити Кабмін.

"Яресько одразу заявила, що не хоче бачити в уряді умовних Іванова, Петрова, Сидорова, сама формує його склад, а 226 голосів – взагалі не її турбота. Ну і куди це годиться?" – розповів співрозмовник УП в оточенні Порошенка.

У виданні стверджують, що Яресько дійсно влаштувала попередній кастинг у свій майбутній Кабмін і в досить ультимативній формі заявила, з ким вона працювати не хотіла б. Так, наприклад, у чорний список потрапив нинішній міністр енергетики Володимир Демчишин, призначений на посаду за президентською квотою.

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Звідси випливає, що Яресько менш компромісна, контрольована і зрозуміла фігура для Порошенка. Переговори про Яресько зійшли нанівець і після того, як "Самопоміч" відмовилася повертатися в коаліцію під будь-якого прем'єра і склад уряду. При цьому заявивши, що може підтримати кандидатуру Яресько, перебуваючи в опозиції.

Тоді у команді президента поспішили звинуватити фракцію Садового у зриві технократичної кандидатури.

При бажанні у БПП могли б відстоювати Яресько. "Ну добре. Ми продаємо електорату ідею технократичного уряду. Але навіщо ми це продаємо один одному. У нас голосують за законопроекти фактично партії, що пройшли в парламент. І коаліційну угоду писали партії. Не технократи!" – стверджує співрозмовник УП в оточенні Порошенка, додаючи, що рано чи пізно у парламенту виник би конфлікт з технократичним урядом.

Тому для Порошенка, і для Яценюка куди більш зрозуміла кандидатура Гройсмана.

"Він навіть спробував запропонувати свій склад уряду. Хоче перетягнути якихось своїх вінницьких, виступає проти Ковальчука як першого віце-прем'єра. Але майбутній склад уряду йому вже малюють", – говорить співрозмовник видання в оточенні Порошенка.

"Гройсман не та людина, яка буде вичищати Кабмін від партійних назначенців, боротися з олігархами. Він, швидше за все, швидко заспіває з ними, так само як і з командою НФ у Кабміні", – розповів інший співрозмовник з президентської команди.

Вчора УНІАН повідомляв, що лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко ініціює в середу, 23 березня, нараду фракцій парламентської коаліції для внесення пропозиції про майбутнього прем'єра і склад уряду.